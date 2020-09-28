Российские школьники избили одноклассника-инвалида и попали на видео

В одной из школ Махачкалы шесть учеников шестого класса избили одноклассника-инвалида. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало МВД Республики Дагестан в своем Instagram.

На кадрах видно, что во время перемены несколько мальчиков издеваются над своим одноклассником: кричат на него, дергают за руки и пытаются пнуть ногами. В какой-то момент ему удается отбежать в другой конец кабинета, однако школьники бегут за ним и валят на пол. Что стало причиной конфликта детей, неизвестно. Заболевание пострадавшего мальчика также не называется.

В МВД рассказали, что мальчик получил многочисленные ссадины и ушибы, а также психологическую травму. Ведомство начало проверку, полицейские опросили классного руководителя, завуча, родителей школьников и других учеников. В отношении троих родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Троих детей инспекторы по делам несовершеннолетних поставили на профилактический учет.

В августе школьницы из Иркутской области по очереди побили 18-летнюю девушку по лицу и сняли это на видео, сравнив произошедшее с боем «Хабиба и Макгрегора». Полицейские нашли всех участников произошедшего, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, планируя поставить на учет.