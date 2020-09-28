Девушку избили за ношение юбки

Трое мужчин набросились на девушку во французском Страсбурге и избили ее за ношение юбки. Об этом пишет The Mirror.

22-летняя местная жительница рассказала, что возвращалась домой, когда ее остановили трое мужчин. «Посмотрите на эту ш***у в юбке», — вспомнила девушка слова одного из нападавших. Француженка извинилась перед молодыми людьми, после чего один из них приказал ей замолчать и опустить глаза.

Затем, как вспоминает пострадавшая, двое стали держать ее, а третий ударил по лицу. Затем вся компания сбежала. При этом, по словам девушки, свидетелями произошедшего стали десять человек, которые не отреагировали на инцидент.

После случившегося французское правительство призвало граждан страны одеваться так, как они хотят. Девушка отметила, что не даст случившему повлиять на ее уверенность в себе.

В январе сообщалось, что в Британии мать и дочь избили двух посетительниц паба из-за зависти к их внешности и красивой одежде. Женщинам дали по пять лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений.