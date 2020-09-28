Южная Корея захотела расследовать гибель в КНДР чиновника из Сеула

Сеул захотел провести совместное с Пхеньяном расследование по поводу смерти южнокорейского чиновника в Желтом море. Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в эфире радиостанции CBS, передает ТАСС.

По его словам, нет никаких препятствий для совместной работы представителей Юга и Севера для установления всех деталей происшествия. Кроме того, он счел необходимым не допустить повторения подобных случаев в будущем.

Чон Се Гюн добавил, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы линия связи между военными Южной и Северной Кореи работала.

Сожженное тело 47-летнего секретаря из рыбконтроля, имя которого не раскрывается, нашли 24 сентября недалеко от территориальных вод Северной Кореи. Мужчину застрелили, а затем подожгли его труп. В происшествии обвинили северокорейскую сторону. Предполагается, что Пхеньян предпринял такие действия в рамках карантинных правил, призванных не допустить проникновения в страну коронавируса.

На следующий день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын извинился за смерть южнокорейского гражданина. КНДР провела свое расследование и подтвердила факт расстрела чиновника.