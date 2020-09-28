По аэропорту Багдада нанесли ракетный удар

По зданию у ограждения Международного аэропорта Багдада (Ирак) нанесли ракетный удар, что привело к человеческим жертвам. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Al-Arabia,в результате падения ракеты погибли пять человек, пострадали четверо. Агентство уточняет, что атака произошла в «зеленой зоне» города, где расположены международные представительства, правительственные учреждения, аэропорт и примыкающий к нему военный аэродром. По какому именно зданию неизвестные нанесли удар, не уточняется.

Ранее 28 сентября стало известно, что власти США пригрозили иракскому правительству полностью закрыть посольство в Багдаде, если регулярные ракетные обстрелы не прекратятся. 16 сентября неподалеку от американского диппредставительства упали ракеты реактивной системы залпового огня «Катюша».