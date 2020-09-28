США пригрозили закрытием посольства в Ираке

Соединенные Штаты предупредили власти Ирака о намерении полностью закрыть посольство в Багдаде, если не прекратятся ракетные обстрелы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, госсекретарь США Майк Помпео сообщил о планах президенту Ирака Бархаму Салеху и иракскому премьеру Мустафе аль-Каземи. Отмечалось, что политическое решение принял президент Дональд Трамп.

Вашингтон начал предпринимать предварительные шаги для закрытия посольства. Один из иракских чиновников отметил, что дипмиссия будет свернута в течение двух-трех месяцев и что решение может быть связано с выводом американских войск из страны.

«Мы надеемся, что американская администрация пересмотрит это предложение. Существуют группы преступников, которые пытаются пошатнуть эти отношения, и закрытие посольства станет для них негативным сигналом», — заявил пресс-секретарь аль-Кадхими Ахмед Мулла Талал.

При этом США должны сохранить свое консульство в Эрбиле. Американские чиновники предупредили, что если посольство будет закрыто, военные Соединенных Штатов нанесут удар по шиитским ополченцам, которые обстреляли американские объекты.

Решение о выводе войск из Ирака было принято после убийства американскими военными в Багдаде генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма.