Трамп назвал главную ошибку в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал главную ошибку, которую страна совершила за всю свою историю. Об этом он заявил в интервью порталу Axios, опубликованном на YouTube-канале HBO.

«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втянуть себя в конфликты [в регионе] было величайшей ошибкой в истории нашей страны», — подчеркнул он. По мнению Трампа, предыдущим американским лидерам вообще «не стоило приходить» на Ближний Восток.

Президент подчеркнул, что сам он сделал много для того, чтобы обеспечить безопасность людей, в том числе в этом регионе. Так, Трамп напомнил, что американские спецслужбы ликвидировали главаря ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Американский лидер неоднократно говорил, что США хотят закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием. По его словам, у администрации нет цели делать Вашингтон «полицейским» для других стран.

27 октября 2019 года Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.