Зрители засыпали жалобами телешоу за обнажающее грудь ведущей платье

Зрители засыпали жалобами шоу Britain's Got Talent после появления телеведущей Аманды Холден (Amanda Holden) в эфире в откровенном наряде без белья. На соответствующую дискуссию в Twitter обратили внимание журналисты Daily Mail.

49-летняя знаменитость надела вечернее платье в пол с глубоким декольте, частично обнажающим грудь, и вырезом на ноге. Наряд, выполненный из блестящей темно-синей ткани, был дополнен босоножками на каблуках. Известно, что после трансляции шоу на платформе Ofcom появилось 235 сообщений от телезрителей, которых возмутил чересчур откровенный наряд Холден.

Фото опубликовано @noholdenback

Кроме того, пользователи обругали ее внешний вид в соцсетях. «Мне кажется или соски Аманды почти высовываются из верхней части платья?», «Аманда Холден как всегда стала центром внимания. Вот и все. BGT превратился в место, где судьи борются за внимание и портят шоу», «Соски Аманды выставили на всеобщее обозрение?» — высказывались они.

Daily Mail связались с Ofcom, а также с представителями телезвезды и Britain's Got Talent для комментариев.

Ранее Аманда Холден вышла в свет в облегающем наряде без белья и вызвала споры. Ее запечатлели без бюстгальтера в шелковом розовом платье в горох бренда Karen Millen, через прозрачную ткань которого просвечивала ее грудь. Знаменитость упрекнули в том, что она снова «пытается привлечь к себе внимание».