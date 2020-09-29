Зрители засыпали жалобами телешоу за обнажающее грудь ведущей платье

Зрители засыпали жалобами шоу Britain's Got Talent после появления телеведущей Аманды Холден (Amanda Holden) в эфире в откровенном наряде без белья. На соответствующую дискуссию в Twitter обратили внимание журналисты Daily Mail.
49-летняя знаменитость надела вечернее платье в пол с глубоким декольте, частично обнажающим грудь, и вырезом на ноге. Наряд, выполненный из блестящей темно-синей ткани, был дополнен босоножками на каблуках. Известно, что после трансляции шоу на платформе Ofcom появилось 235 сообщений от телезрителей, которых возмутил чересчур откровенный наряд Холден.
Кроме того, пользователи обругали ее внешний вид в соцсетях. «Мне кажется или соски Аманды почти высовываются из верхней части платья?», «Аманда Холден как всегда стала центром внимания. Вот и все. BGT превратился в место, где судьи борются за внимание и портят шоу», «Соски Аманды выставили на всеобщее обозрение?» — высказывались они.
Daily Mail связались с Ofcom, а также с представителями телезвезды и Britain's Got Talent для комментариев.
Ранее Аманда Холден вышла в свет в облегающем наряде без белья и вызвала споры. Ее запечатлели без бюстгальтера в шелковом розовом платье в горох бренда Karen Millen, через прозрачную ткань которого просвечивала ее грудь. Знаменитость упрекнули в том, что она снова «пытается привлечь к себе внимание».