Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Среди детей выросла заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Голикова уточнила, что рост составил 18,4 процента.
28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди российских школьников носителями коронавируса являются не более двух процентов. Мониторинг ведется с 7 сентября, обследуют здоровых детей: старших школьников, студентов среднего специального образования, а также студентов высшего образования. Нарастание числа выявленных носителей фиксируется, но оно незначительное, подчеркнула Попова.