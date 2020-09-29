Азербайджан сообщил о 10 погибших жителях из-за обстрела со стороны Армении

Власти Азербайджана сообщили о 10 погибших и 30 пострадавших мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении. Об этом во вторник, 29 сентября, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

МИД Армении, в свою очередь, сообщил об одном погибшем мирном жителе в результате обстрела воинской части в городе Варденис со стороны азербайджанской армии.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.