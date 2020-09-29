Придворные огорчили Елизавету II

Придворные британской королевской семьи огорчили Елизавету II, отклонив предложение прислуживать и жить в ее дворце на новогодние праздники, включая Рождество. Об этом изданию The Sun сообщил источник, приближенный к монаршей семье.

Персонал попросили на месяц переехать в Сандрингемский дворец, где ежегодно отдыхает Елизавета II. Если достаточное количество придворных не согласятся на переезд, 94-летней королеве придется впервые за 33 года отпраздновать Рождество в Виндзорском замке.

«Королева в бешенстве. Персонал заявил, что с них достаточно. Такого никогда раньше не было, — подчеркивает собеседник издания. — Все хотят оставаться лояльными, но им кажется, что разлучать их с семьями в Рождество — это уже слишком».

Свое возмущение высказали около 20 придворных Елизаветы II, в том числе уборщики и работники прачечной.

Ранее эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс предположил, что пренебрежение королевы подтолкнуло принца Гарри и его супругу Меган Маркл к переезду в США. Пара возмутилась выбором фотографий на столе Елизаветы II во время ее рождественского выступления в декабре 2019 года.