Одна из лучших экономик мира рекордно обрушилась

Экономика Швейцарии, которую называют одной из лучших в мире, рекордно обрушилась на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями. Как сообщает Reuters, ВВП страны во втором квартале текущего года упал на 7,3 процента, подобное снижение было зафиксировано впервые за несколько десятилетий.

Государственный секретариат по экономическим связям (SECO) страны указал, что это самое резкое падение с момента первого расчета показателей в 1980-м. По словам аналитиков, за первое полугодие 2020-го личное потребление сократилось на 8,1 процента, на 6,5 процента упал экспорт товаров, а экспорт услуг — на 15,3 процента.

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В то же время экономисты строили более пессимистичные прогнозы относительно экономики: они предрекали сокращение по крайней мере на 8,2 процента. В третьем квартале аналитики ждут постепенного восстановления роста экономики, но говорить о возвращении к докризисным показателям пока рано. В целом по итогам года власти Швейцарии ждут самой сильной рецессии с 1970-х.

Согласно недавнему исследованию Международного института управленческого развития (IMD), Щвейцария находится в топе мирового рейтинга конкурентоспособности. Также к числу лучших экономик мира причисляют Сингапур, Данию, Нидерланды, Гонконг, Швецию, Норвегию, Канаду, ОАЭ, США и Тайвань.