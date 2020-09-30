Трети российских АЗС предсказали исчезновение

До конца года треть российских АЗС может исчезнуть на фоне вступления в силу с 1 октября нового ГОСТа. Такую ситуацию предсказали в Независимом топливном союзе (НТС), пишут «Известия».

Речь идет о необходимости оснащать колонки с топливом программным обеспечением, отслеживающим возможный недолив. К настоящему моменту его не установила ни одна российская заправка, а у небольших компаний, подчеркивают в НТС, на это просто нет денег.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша отмечает, что ГОСТ носит рекомендательный характер, но вице-президент НТС Дмитрий Гусев уверен, что от штрафов бизнес это не избавит. Дело в том, что одновременно ужесточается требование к точности отпуска топлива, так что выполнить его без дополнительного ПО не удастся.

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Росстандарт уже разослал АЗС поручение соблюдать новый ГОСТ и собирается существенно увеличить штрафы за нарушение точности отпуска топлива. В настоящее время их диапазон для должностных и юридических лиц составляет 20-100 тысяч рублей, но может достигнуть одного процента от годовой выручки.

По словам Гусева, 60 процентов из 23 тысяч АЗС в России независимые. При этом у восьми тысяч оборудование слишком старое, чтобы его можно было обновить, так что им для выполнения требований придется покупать новые колонки. Кроме того, необходимого количества колонок заводы не изготовят даже к 2021 году, то есть взять его им будет попросту негде.

Росстандарт в своих требованиях не указал, какие сроки даются на замену или обновление оборудования, а также какие штрафные санкции предполагается за несоблюдение.

Одна колонка на четыре вида топлива стоит 0,5-1,5 миллиона рублей, то есть обычной АЗС переоборудование обойдется в 4-12 миллионов рублей. Выручка небольших АЗС составляет 2,5 миллиона рублей в месяц, то есть такие траты для них слишком существенны. По оценкам экспертов, без госсубсидий новые условия выглядят заведомо невыполнимыми.

Ранее стало известно о подготовленном Минпромторгом постановлении, которое разрешает АЗС продавать только автомобильный бензин и дизельное топливо. Запрет предполагается наложить на реализацию судового и печного топлива, а также других нефтепродуктов.