Девушка показала новый способ поедания бургера и впечатлила пользователей сети

Жительница США сняла на видео новый метод поедания бургера и впечатлила пользователей сети. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

Мэдди Гетц из Чикаго, штат Иллиноис, опубликовала видео, в котором рассказала, как съесть гамбургер и картошку фри за один укус «самым эффективным» способом.



На размещенных кадрах девушка сначала макает сэндвич одной стороной в чесночный соус, а затем кладет на него несколько ломтиков картофеля. «Теперь каждый кусочек обладает великолепным вкусом соуса и хрустом картошки фри», — прокомментировала свои действия автор ролика.



Публикация стала вирусной и набрала почти пять миллионов просмотров. «Она так агрессивно ест, словно вслед за бургером начнет поедать его упаковку», «Мне нравится, что она так сильно увлечена едой», «Спасибо за это видео! Я тоже придумываю разные странные комбо с едой», «Пожалуйста, покажи нам теперь, как пить воду», — посмеялись юзеры в комментариях.



В июле странный способ поедания манго признали гениальным. Герой опубликованного в сети ролика сначала сделал надрез посередине и оторвал половину плода, обнажив косточку. Затем он зубами вырвал кость из манго и принялся есть мякоть ложкой из обеих частей.