Отдыхающие описали происходящее в Крыму во время бархатного сезона

Российские туристы, отдохнувшие в Крыму во время бархатного сезона, описали происходящее на местных курортах. Об этом они рассказали в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь путешественники обратили внимание, что пляжи, как и многочисленные объекты размещения, «по-летнему заполнены под завязку». «Народа в Крыму отдыхает очень много. Почти как в пик сезона», — заметили они.

Авторы блога уточнили, что за пять дней отпуска посетили несколько крымских пляжей — в Коктебеле, Судаке, Сакском районе (село Прибрежное), Феодосии (село Курортное и поселок Орджоникидзе) и Алуште.

Россияне предположили, что массовое скопление людей в зонах отдыха связано с тем, что из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений многие отдыхающие с детьми школьного возраста приняли решение пропустить начало учебы. Вдобавок на курортах установились благоприятные погодные условия.

«В общем, хотели мы отдохнуть в гордом одиночестве, а оказались в толпах отдыхающих», — заключили туристы.

29 сентября стало известно, что Республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году. Так, по информации аналитиков, с 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона приехали в регион в августе. Наиболее востребованными курортами республики стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.