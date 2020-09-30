Великобритания решила спастись с помощью новых налогов: королевству придется пойти на повышение сборов в среднесрочной перспективе, чтобы пополнить бюджет, траты из которого резко повысились на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Institute for Fiscal Studies (IFS).

Как отмечает агентство, Великобритания в течение первых пяти месяцев фискального года (начинается в апреле) заняла уже 222 миллиардов долларов, чтобы оказать поддержку экономике. «С момента введения карантина в марте Британия уже взяла в долг больше денег, чем за весь год, последовавший за мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов», — отмечает агентство. По оценке IFS, к 2025 году государственные расходы достигнут около 45 процентов ВВП.

При этом рост трат на противодействие коронавирусу ставит под угрозу обещания, данные правительством до начала пандемии. Так, премьер-министр Борис Джонсон на выборах в конце 2019 года получил значительную поддержку со стороны более бедных северных регионов, пообещав улучшить их финансовое положение.

Однако с началом пандемии власти встали перед выбором: либо финансирование борьбы с эпидемией будет происходить в ущерб данным обещаниям, либо властям нужно найти дополнительные средства для пополнения бюджета. В IFS полагают, что Лондон пойдет на повышение налогов, однако сделает это после 2022 года, чтобы не помешать восстановительному росту экономики.