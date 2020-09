Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце

Американская певица Мэрайя Кэри выпустила мемуары The Meaning of Mariah Carey («Значение Мэрайи Кэри»), в которых рассказала о насилии в своей семье. Об этом сообщает The Independent в среду, 30 сентября.

В мемуарах певица заявляет, что ее отец Альфред часто избивал мать и брата. Последний был травмирован до такой степени, что врачи говорили: «Это чудо, что ребенок жив». Драки родственников были настолько агрессивными, что те часто «пробивали дыры в стенах».

«Дисфункциональные семьи — идеальная почва для насильников, потому что незащищенные дети всегда уязвимы для нападения», — рассуждает Кэри в своих мемуарах.

В книге также рассказывается, что 15-летняя сестра певицы Элисон заставляла 12-летнюю Мэрайю употреблять кокаин, оставляла ей ожоги третьей степени тяжести и принуждала к проституции. Сестра певицы Элисон в свою очередь отрицает какую-либо причастность к сутенерству. В интервью The Sun она рассказала, что была шокирована тем, что Мэрайя Кэри обвинила ее в принуждении к проституции.