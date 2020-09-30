Модель Victoria's Secret раскрыла тайную беременность снимком топлес

Шведская модель и «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась откровенной фотографией и раскрыла свою тайную беременность. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом снимке 31-летняя модель позирует топлес, прикрывая обнаженные части тела руками и демонстрируя округлившийся живот. При этом одна рука у нее продета через меховой манжет. «Некоторое время хранила ангела в моем животе в тайне от всех. Я взволнована, счастлива стать мамой и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты», — написала она под постом, который набрал почти 300 тысяч лайков.

Поклонники и коллеги принялись поздравлять знаменитость в комментариях. «Очень рада за вас, ребята, поздравляю! Это прекрасно», «Карантин сделал всех моделей Victoria's Secret беременными», «О мой бог! Это сделало меня очень счастливой! Поздравляю, Эльза и Том!», «Ты будешь замечательной мамой!» — писали они.

Ранее в сентябре супермодель Джиджи Хадид родила дочь. 25-летняя знаменитость опубликовала черно-белое фото с рукой младенца, также в кадре присутствует рука отца ребенка — певца Зейна Малика.