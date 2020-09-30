Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку обругали за дорогостоящий наряд, в котором она появилась в день первых президентских дебатов. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Американская бизнесвумен вышла в свет в одежде молочного цвета. В частности, она надела жакет с поясом марки Gabriela Hearst стоимостью 3210 долларов (252 тысячи рублей) и брюки в тон. Свой образ Трамп дополнила белой сумкой люксового бренда Chanel стоимостью 4700 долларов (почти 370 тысяч рублей), а также небольшими серьгами.

Фото опубликовано @lady__etiquette

Пользователи сети раскритиковали образ 38-летней дочери президента. «Папочка купил ей наряд», «Я уверен, что они и спишут стоимость пиджака из государственного бюджета как "деловые расходы", потому что они "понимают бизнес" и отказываются платить налоги», «США сейчас нужно больше содержания и смыслов, чем стиля», «Мошенники на параде», «Вау. Быть может, эта одежда могла бы накормить всех малоимущих людей в очереди за едой. Было бы неплохо, если бы президент заботился об обществе», — высказывались они.

В июне Иванку Трамп обругали за выбор белых нарядов во время пандемии. Журналисты издания The Guardian связывают ее выбор одежды светлых оттенков с началом снятия ограничений в США. Так, бизнесвумен не раз надевала белые платья на публичные мероприятия.