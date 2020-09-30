В Белоруссии показали конкурента Tesla и Nikola

Минский автомобильный завод (МАЗ) показал электрогрузовик МАЗ-4381EO, который, как ожидается, станет конкурентом продукции американских Tesla и Nikola, пишет РБК со ссылкой на сообщение завода.

Грузоподъемность автомобиля — 5,7 тонны, масса — 12,5 тонны, максимальная скорость равняется 95 километрам в час, а двигатель имеет мощность 70 киловатт, что эквивалентно 95 лошадиным силам.

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Грузовик питается от литиевых батарей, которые позволяют проехать без подзарядки до 100 километров. Утверждается, что запаса хода хватит на то, чтобы «объехать весь Минск вдоль и поперек». При этом производитель обещает по запросу установить дополнительный комплект батарей.

Серийное производство МАЗ-4381EO еще не началось, грузовик проходит испытания. В дальнейшем его планируется поставлять как белорусским покупателям, так и на экспорт. Модель позиционируется как первый белорусский электрогрузовик.

28 сентября компания Drive Electro презентовала электрогрузовик MOSKVA, заявив, что он является первым российским представителем этого класса. Один экземпляр в рамках опытной эксплуатации закупила сеть продуктовых магазинов «Магнит». В случае ее успешного прохождения компания докупит полноценную партию из 600 грузовиков.