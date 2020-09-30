В Белоруссии показали конкурента Tesla и Nikola

Минский автомобильный завод (МАЗ) показал электрогрузовик МАЗ-4381EO, который, как ожидается, станет конкурентом продукции американских Tesla и Nikola, пишет РБК со ссылкой на сообщение завода.
Грузоподъемность автомобиля — 5,7 тонны, масса — 12,5 тонны, максимальная скорость равняется 95 километрам в час, а двигатель имеет мощность 70 киловатт, что эквивалентно 95 лошадиным силам.
Грузовик питается от литиевых батарей, которые позволяют проехать без подзарядки до 100 километров. Утверждается, что запаса хода хватит на то, чтобы «объехать весь Минск вдоль и поперек». При этом производитель обещает по запросу установить дополнительный комплект батарей.
Серийное производство МАЗ-4381EO еще не началось, грузовик проходит испытания. В дальнейшем его планируется поставлять как белорусским покупателям, так и на экспорт. Модель позиционируется как первый белорусский электрогрузовик.
28 сентября компания Drive Electro презентовала электрогрузовик MOSKVA, заявив, что он является первым российским представителем этого класса. Один экземпляр в рамках опытной эксплуатации закупила сеть продуктовых магазинов «Магнит». В случае ее успешного прохождения компания докупит полноценную партию из 600 грузовиков.