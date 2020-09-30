Разбуянившегося российского трансвестита выгнали из самолета и записали на видео

Сотрудники правоохранительных органов выгнали разбуянившегося российского трансвестита из самолета, летевшего из Челябинска в Москву. Видеозапись инцидента публикует РЕН ТВ.

По информации очевидцев, сперва пассажир устроил скандал в автобусе, который должен был доставить его и попутчиков к лайнеру. Мужчина требовал, чтобы посторонние не нарушали его личное пространство, а затем заявил, что у него сердечный приступ.

Когда путешественнику вызвали скорую, он выбежал из автобуса и проник в салон самолета, а затем запретил врачам трогать его руками. На ролике видно, как сидящий в кресле лайнера дебошир говорит, что «ему уже хорошо». В результате, нарушителя порядка сняли с рейса, а вылет был задержан на 20 минут.

Как сообщает РЕН ТВ, по паспорту дебошир оказался мужчиной, однако оделся он в женскую одежду и нанес на лицо макияж.