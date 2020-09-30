Разработан первый в России тест для оценки возможных осложнений при COVID-19

Инновационная биотехнологическая компания «Система-БиоТех», входящая в группу АФК «Система», заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В рамках взаимодействия с институтом компания разрабатывает первый диагностический тест, позволяющий прогнозировать вероятность тяжелого течения заболевания и смертельного исхода при инфицировании COVID-19, говорится в сообщении «Система-БиоТех».

По данным разработчиков, новый генетический тест, не имеющий аналогов в мире, поможет врачам своевременно подбирать индивидуальную терапию для каждого конкретного пациента, что значительно снизит угрозу серьезных последствий для организма при коронавирусе. Генетический анализ дает возможность оценить вероятность тяжелого течения заболевания для людей из потенциальных групп риска, в том числе медицинских работников и учителей, и предупредить возможные осложнения.

«Мы активно участвуем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с первых дней пандемии. Важным направлением этой работы является развитие методов диагностики этого опасного заболевания. У кого-то инфекция протекает в легкой и почти бессимптомной форме, но есть и те, у кого, коронавирус при наличии определенных генетических предрасположенностей может привести к самым серьезным последствиям для жизни и здоровья. «Система-БиоТех» создала вместе с лабораторией НИИ имени Склифосовского инновационный тест, позволяющий на самом раннем этапе прогнозировать возможные осложнения при COVID-19, чтобы выбрать оптимальную тактику лечения. Мы рассчитываем до конца года завершить все испытания и зарегистрировать эту уникальную тест-систему», — рассказал управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.

В основе генетического теста — секвенирование геномных данных пациентов, проходивших лечение в стационаре скорой неотложной помощи в период пандемии, а также геномных данных пациентов с бессимптомным течением заболевания. В результате масштабного генетического исследования ДНК пациентов была выведена группа генов и мутаций в высокой степени ассоциированная с тяжелым, крайне тяжелым и осложненным течением заболевания.

«В процессе научных исследований были проанализированы более 90 генов и выделены мутации, наблюдавшиеся более чем в 60 процента случаев у пациентов с осложнениями. В результате мы выявили 10 ключевых генетических маркеров, наиболее характерных для тяжелого течения заболевания с высокой долей вероятности. Это маркеры рецепторов, распознающих РНК коронавируса и запускающих первичный противовирусный ответ организма. Мутации в них ведут к необратимым последствиям, которые важно вовремя предупредить», — рассказала директор по науке компании «Система-БиоТех» Наталья Позднякова.

Информация, полученная в результате такого тестирования, поможет сформировать новые медицинские стандарты. Также на основании этих данных будут разработаны рекомендации для медицинского персонала о тактике лечения высоко рисковых пациентов, допуске медицинского персонала к работе с коронавирусными больными, а также необходимости проведения вакцинации ранее не болевших COVID-19 людей.