Пьяная россиянка устраивала эфиры в приложении для знакомств и материла сына

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Жительница Тюмени устраивала прямые эфиры в приложении для знакомств и материла на них своего сына. Запись 29 сентября опубликовала одна из подписчиц сообщества «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам подписчицы, женщину зовут Светлана. Запись была сделана в январе 2020 года, но, как утверждается в публикации, россиянка продолжает вести прямые эфиры, в которых бьет своих детей. Как пишет издание «Подъем», мальчику на видео 12 лет — мать заподозрила его в курении. Женщина просит его дыхнуть и нюхает его руки, после чего дает пощечину и нецензурно обзывает. В какой-то момент мальчик за кадром говорит, что у нее «мозги поплыли», тогда женщина идет к нему с угрозами. Применила ли она к нему физическую силу, неизвестно. Она также забирает у него телефон, после чего мальчик в слезах говорит, что больше не собирается жить с матерью, и уходит со словами, что готов даже «пить мочу». Женщина возвращается к камере и говорит, пусть он «идет пьет мочу».

Одноклассники ребенка рассказали изданию, что последние две недели он не появлялся в школе. По их словам, мальчик рассказывал, что его мама «бухает ночью» и не дает ему спать — он может спать, только если она тоже не бодрствует.

30 сентября представители департамента социального развития Тюменской области отреагировали на публикацию сообщества. Согласно комментарию, сотрудники департамента установили личность женщины. В семью направили команду специалистов, в которую вошли инспектор по охране прав детства, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних и социальный педагог, но им не открыли двери. Они провели опрос, семью взяли на контроль правоохранительные органы и соцслужбы. Сотрудники департаменты попытаются снова встретиться с женщиной.