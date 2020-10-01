Арестован помогший сбежать заключенным россиянин

В Махачкале арестовали мужчину, который помог сбежать заключенным из дагестанской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Отмечается, что россиянин — родственник одного из сбежавших. Его обвиняют в пособничестве в совершении побега из места лишения свободы.

В настоящее время шестерых зэков доставили в СИЗО №1 Махачкалы. Им грозит до пяти лет заключения за побег, сообщает Telegram-канал Life Shot.

30 сентября сообщалось, что все шесть сбежавших осужденных задержаны. Сотрудники уголовного розыска нашли беглецов в Калмыкии. Они успели преодолеть расстояние более чем в 300 километров.

23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали осужденные. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направили группы преследования.