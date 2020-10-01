Браконьер выловил в российской реке крокодила

На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза. Тушу рептилии он собрался разделать, однако мужчину успели поймать инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии, пишет «Комсомольская правда».

Заместитель регионального Минприроды Максим Катернюк рассказал, что произошло это в Усть-Калманском районе осенью 2019 года, однако до сих пор случай не афишировали. По его словам, местный житель ночью рыбачил с фонарем, привлекая крупную рыбу, однако на удочку ему попалась рептилия.

В итоге тушку животного у браконьера изъяли и пригрозили в следующий раз выписал штраф за незаконный промысел — рыбалку с фонарем.

На вопрос, откуда крокодил взялся в алтайской реке, Катернюк отметил, что это можно только предполагать. Скорее всего, пояснил специалист, хозяева весной или летом взяли его с собой на рыбалку, а он сбежал и до осени охотился на уток у реки. Когда наступили холода, рептилия впала в анабиоз, поэтому шансов на выживания в мороз у него не было.