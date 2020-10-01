Нанятая мужчиной эскортница оказалась матерью его лучшего друга

Мужчина вызвал эскортницу и был шокирован, когда к нему пришла мать лучшего друга. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина по имени Джеймс (James) шесть лет служит в армии. Из-за специфики этой работы ему часто приходится на длительное время уезжать, поэтому ему сложно завести полноценные отношения с женщиной. Скучая по физическому аспекту отношений, Джеймс решил попробовать нанимать эскортниц.

Получив ранение и вернувшись домой, Джеймс решил в очередной раз воспользоваться услугами временной любовницы. Он нашел сайт, на котором были представлены фотографии тел женщин, но были скрыты их лица.

«Меня всегда привлекали зрелые женщины, поэтому я решил найти подходящую эскортницу. Я не видел лица, но того, что она написала в своем профиле, было достаточно, чтобы привлечь мое внимание», — пояснил Джеймс.

Они договорились о месте встречи, и через 45 минут в дверь мужчины позвонили. Когда Джеймс открыл дверь, он был в ужасе. «За дверью стояла мать моего лучшего друга. Я только подумал: «Черт, это неловко», — рассказал он.

Заметив смущение мужчины, эскортница взяла ситуацию под контроль и повела себя так, будто они были незнакомы. «Очевидно, она привлекала меня. Это был странный поворот событий, но он добавил волнения: ты хочешь то, что не можешь получить. Я знал, что не должен продолжать», — подчеркнул Джеймс.

Тем не менее гостья выполнила свою работу. «В конце мы четко договорились, что должны хранить секрет. Никто не мог знать об этом», — сообщил он.

Мужчина решил не рассказывать другу о том, что произошло. «Я, честно говоря, не знаю, как даже начну разговор с ним. Факт, что я несколько раз видел ее после этого, в сто раз ухудшит ситуацию, по очевидным причинам», — подчеркнул Джеймс.

Более того, он знает, что его приятель пользуется услугами этого же сайта. «Я всегда беспокоюсь, что он случайно сам забронирует ее. Если это случится, мой опыт не покажется таким уж странным», — сказал мужчина.

Джеймс запомнил полученный урок, но продолжает пользоваться услугами эскортниц. Теперь он более осторожен, когда делает это в родном городе. «Я выбираю только проверенных и уж точно должен видеть их лица. Я не хочу еще раз ошибиться», — отметил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, зарабатывающий секс-услугами для женщин, рассказал о своей работе. Большинство клиенток не планируют заниматься с ним сексом, они платят за то, чтобы с ними сходили на вечеринку или на свадьбу.