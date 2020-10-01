Макрон подтвердил участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе

Франция подтвердила участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, его цитирует РИА Новости.
«Ситуация в Карабахе сложная (...), мы располагаем достоверной информацией, согласно которой боевики джихадистских группировок покинули Сирию, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — сказал он.
По мнению Макрона, это новый и очень серьезный фактор, осложняющий ситуацию. Он пообещал обсудить проблему на переговорах с членами ЕС.
Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В заявлении они осудили «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта». Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также выразили соболезнования семьям убитых и раненых.
Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах.