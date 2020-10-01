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Россияне заразились коронавирусом после похода к народному целителю

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Фото: фото: пресс-служба МЧС РФ по Республике Саха

В одном из крупнейших городов Якутии Нюрбе минимум 27 местных жителей заразились коронавирусом после посещения народного целителя, который оказался носителем COVID-19. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что резкий скачок заболеваемости в районе зафиксировали 30 сентября.

Как уточнила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в эфире регионального телеканала «Саха», запись которого опубликована на YouTube, случаи коронавируса после визита целителя, который на какое-то время приезжал в город и принимал «большое количество граждан», подтвердились. Все его контактные лица изолировали. Знал ли целитель о своем диагнозе, Балабкина не уточнила.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Якутии выявили 87 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии там заразились 9467 человек.

Ранее массовое заражение коронавирусом произошло в Красногвардейском районе Адыгеи после посещения местными жителями похорон. Инфекция выявлена у 12 человек. Все они присутствовали на похоронах в ауле Бжедугхабль, где собралось много местных селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Через несколько дней был госпитализирован один россиянин с подозрением на новый вирус. Позже симптомы ОРВИ появились у еще нескольких участников процессии.

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