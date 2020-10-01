Оперштаб по борьбе с коронавирусом оценил число зараженных в Калмыкии

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отреагировал на сообщения об увеличении числа зараженных в Республике Калмыкия. Анализ текущих данных по заболеваемости и смертности приводится в четверг, 1 октября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Сообщается, что за весь период в регионе было выявлено 6503 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксировано 79 заразившихся, что составляет 0,88 процента от общего числа новых случаев коронавируса в России.

«Летальных случаев за сутки — 2, выписанных пациентов — 85. Общее число смертей от COVID-19 по состоянию на 1 октября — 73, по состоянию на 2 сентября — 56», — прокомментировали в штабе.

Там подчеркнули, что число выявленных случаев на 100 тысяч населения составляет 2350,98 — по этому показателю Калмыкия находится на четвертом месте в стране. Темпы суточного прироста в регионе оцениваются в 1,2 процента или соответствуют 11 месту среди других субъектов.

В штабе также напомнили, что по состоянию на 25 сентября Калмыкия была на втором этапе снятия ограничений. В регионе частично разрешили занятия спортом на улице, одиночные или с членами семьи прогулки. Возобновили работу ряд предприятий сферы услуг и образовательных учреждений. С ограничениями открыты кафе, рестораны и крупные магазины. Действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.

Всего в России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (2424), Санкт-Петербурге (285) и Московской области (230). Следом идут Ростовская (205), Нижегородская (186) и Воронежская (171) области.