Россиянам рассказали о вреде молока и кефира

Молоко и кефир могут быть вредными для желудочно-кишечного тракта. Такие продукты противопоказаны людям с лактозной недостаточностью. Об этом в беседе с изданием «Актуальные новости» рассказала врач-онколог Елена Смирнова.

«При включении в рацион молока, лактоза, которая в нем содержится, в ЖКТ поступает непереработанной. В этом случае микрофлора кишечника начинает производить углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки», — сказала доктор. Смирнова отметила, что лактозная недостаточность — это нехватка в организме фермента, отвечающего за переработку молочного сахара.

Людям с непереносимостью лактозы следует отказаться и от других видов молочных продуктов: сыров и сливок. Кефир также вреден для людей, больных гастритом и энтеритом, добавила онколог.

Ранее российский врач-диетолог Артур Моисеенко заявил, что молоко не может приносить вред организму. Он отметил, что этот продукт напротив содержит такие необходимые вещества, как аминокислоты, витамины, минералы и ферменты.