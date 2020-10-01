Россию возмутило решение суда в Киеве о «ненацистской» символике дивизии СС

Решение суда в Киеве не признавать символику дивизии СС «Галичина» нацистской возмущает российские власти. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает RT.

Она призвала украинские власти «прекратить обелять злодеяния гитлеровских преступников, приспешников, коллаборационистов и наконец сделать что-то, чтобы обуздать разгул национал-радикалов в стране, которые открыто пропагандируют фашистские идеи».

Захарова напомнила, что солдаты этой дивизии участвовали в уничтожении гражданского населения на оккупированных нацистами территориях и парламент Польши в 2016 году признал их действия геноцидом польского народа.

23 сентября стало известно, что шестой апелляционный административный суд Киева признал ненацистской символику 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (1-й Украинской дивизии Украинской национальной армии), разрешив таким образом ее использование на территории страны. Таким образом суд отменил решение об ее запрете, принятое в мае этого года.

Эта дивизия комплектовалась из украинских добровольцев и была разгромлена советскими войсками в 1944 году. Как и другие части войск СС, она осуждена за военные преступления на Нюрнбергском трибунале.