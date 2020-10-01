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Сыгравший Тарзана актер обвинил полицейских в смерти жены и заколовшего ее сына

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Рон Эли в 1987
Рон Эли в 1987
Фото: Reed Saxon / AP

Американский актер Рон Эли подал в суд на полицейских департамента округа Санта-Барбара, обвинив местные правоохранительные органы в смерти жены и сына. Об этом сообщает TMZ.

Артист также указал в ответчиках власти города Санта-Барбара, расположенного в одноименном округе. В иске он обвиняет полицию в противоправных действиях, повлекших за собой смерть, и требует взыскать с ответчиков компенсацию, сумма которой не уточняется.

15 октября 2019 года сын актера Кэмерон заколол ножом мать Валери, затем погиб под обстрелом четверых полицейских. Он сам позвонил в службу экстренной помощи через некоторое время после того, как нанес матери ножевые ранения в грудь и легкое. По словам актера-отца, несколько полицейских явились на место происшествия около 20:15, но не стали проверять, жива ли Валери. Не позволив медперсоналу пройти в дом, полицейские оставили женщину лежать без помощи около 30 минут. Смерть Валери была зафиксирована в 20:42.

Что касается Кэмерона, он умер от 22 пулевых ранений. В полиции заявили, что Кэмерон представлял угрозу, и поэтому они открыли огонь. Эли же заявил, что его сын не представлял никакой угрозы и поднял руки сразу же при появлении полицейских. Артист подчеркнул, что после получения ранений его сын, как и мать, оставался без медицинской помощи в течение минимум 13 минут и был «брошен умирать в проходе».

Рон Эли сыграл Тарзана в одноименных сериалах 1960-х и 1990-х годов. Он женился на Валери (бывшая мисс Флорида) в 1984 году. В браке у них родились трое детей.

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