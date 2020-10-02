Безработным на Гавайях раздадут деньги для походов по ресторанам

Власти американского штата Гавайи потратят 75 миллионов долларов на программу Hawaii Restaurant Card, в рамках которой безработным раздадут карты на 500 долларов, сообщает KHON2.

Потратить деньги можно только на походы по ресторанам штата в период с 20 октября по 15 декабря. Как утверждает Honolulu Civil Beat, получить карту смогут порядка 100 тысяч человек, подавать специальную заявку им для этого не надо.

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Пополнить карты будет нельзя, однако никаких ограничений в использовании не предусматривается. Средства можно тратить не только на еду, но и на чаевые и алкоголь.

По мнению авторов программы, такая помощь поддержит не только ресторанную отрасль, но и других участников цепочки, например, местных фермеров. В то же время сами рестораторы опасаются, что люди начнут тратить деньги в заведениях неместных компаний, то есть выделенные деньги уйдут из экономики.

До этого аналогичные меры поддержи ресторанов ввели власти Великобритании. Они предложили оплачивать 50 процентов счетов посетителей, причем количество покупок не ограничено.

Ранее стало известно, что в Женеве в конце октября введут минимальную почасовую оплату, которая в месячном выражении будет равна 4,1 тысячи долларов.