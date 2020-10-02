Россияне скупили элитные дома на Рублевке

Россияне скупили элитные загородные дома на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Спрос на недвижимость с января по август 2020-го вырос на 40,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

По словам риелторов, в ряде поселков, которые до пандемии экспонировались более двух-пяти лет, после весны текущего года не осталось предложений даже в аренду. Пик пришелся на май — тогда число запросов превысило среднемесячное количество обращений на 29,1 процента. Далее показатель пошел на спад.

Материалы по теме Островок безопасности Богачи захотели жить в плавучих городах. Это шанс спастись от чиновников и катастроф Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Если говорить о стоимости лотов, то на Новорижском шоссе цены достигают отметки в 2,7 миллиарда рублей. Такой бюджет позволит стать владельцем дома площадью 1,6 тысячи квадратных метров, расположенного на участке в 90 соток. На Рублевке самый дорогой объект обойдется в 6,3 миллиарда рублей. Площадь домовладения составляет 13 тысяч «квадратов», а площадь участка равняется 251 сотке.

«Раньше покупатели чаще обращались к архитекторам, так как не было того количества готовых проектов, которое представлено сейчас. На данный момент выбор готового объекта с "проработкой" его под себя встречается редко, так как для качественной перестройки старого дома очень часто встает необходимость фактически заново отстраивать весь объект», — сказал представитель компании. По его словам, будущим собственникам важна транспортная доступность и развитая инфраструктура. Также есть запрос на грамотное зонирование и продуманный ландшафтный дизайн.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



