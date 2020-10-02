Аллигатор украл со двора немецкую овчарку, утащил ее в озеро и съел

В американском штате Флорида аллигатор украл полугодовалую немецкую овчарку по кличке Мия и съел ее. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

24 сентября камера видеонаблюдения, установленная на доме, сняла, как аллигатор вцепился в молодого пса на заднем дворе участка и утащил его в ближайшее озеро. Хозяин собаки Дейл Барбери (Dale Barberi) вернулся после работы и не смог найти питомца. «Я вышел на улицу и стал искать. Я заглянул под деревья, под трейлер, посмотрел везде, где только можно — ее нигде не было», — вспоминает он.

Барбери узнал о произошедшем, только когда изучил записи с наружной камеры. «Менее чем за две секунды моего щенка не стало», — отметил он. Останки Мии нашли через несколько дней на противоположной стороне озера.

Хозяин немецкой овчарки рассказал о трагедии Департаменту рыбных ресурсов и дикой природы Флориды. Отмечается, что в озере, вблизи которого произошло нападение, обитает как минимум три аллигатора.

Ранее в американском штате Миссисипи двухметровый аллигатор съел таксу на глазах у ее хозяйки. Женщина повела собак на пасеку, чтобы собирать чернику, отвлеклась на неядовитую змею и не заметила, как один из псов убежал к озеру.