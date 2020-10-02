Москвич в лифчике выбросил в окно кошку и велосипед, ранил женщину и убил себя

В Москве мужчина в лифчике выбросил из окна 12-го этажа кошку и велосипед, ранил ножом женщину и убил себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 29-летний москвич жил на Тимуровской улице в районе Царицыно, его квартира находилась на 12-м этаже. Нож, с которым он напал на женщину, нашли на 10-м этаже — предположительно, он гонялся за пострадавшей. Кем она ему приходится, неизвестно, ее состояние не уточняется.

После нападения мужчина разбил окна квартиры велосипедом, выкинул его и кошку. Животное в результате погибло. Его самого нашли под окнами жилого дома, врачи не успели оказать помощь. Причина поступка мужчины не установлена.

В июне 2019 года жительница Новокузнецка попыталась спуститься по простыням в магазин, чтобы успеть купить алкоголь, упала со второго этажа и оказалась в больнице. Ей не удалось открыть дверь, потому что ключ сломался в замке, и она решила покинуть помещение через окно.