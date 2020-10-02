Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети

Жительница американского штата Пенсильвания похудела вдвое и подверглась травле в сети. После трансформации интернет-пользователи сочли ее слишком худой и непривлекательной, пишет Daily Mail.

35-летняя Синди Куинн с детства страдала от ожирения. После рождения трех детей она стала весить 113 килограммов при росте в 162 сантиметра. Она потребляла около 3,5 тысячи калорий в сутки, предпочитая полуфабрикаты и фастфуд. «Мотивацией к похудению послужило то, что я уже не могла уложить ребенка спать, не чувствуя при этом, будто мои ноги вот-вот взорвутся», — отмечает она.

Американка заинтересовалась популярной кетодиетой и подписалась в Instagram на тех, кто ее придерживается. Таким образом женщина искала полезные советы и черпала мотивацию.

Благодаря новому питанию Куинн сбросила 61 килограмм и добилась лучшей формы. «Сейчас я намного энергичнее, сильнее и увереннее в себе. Я могу бегать и играть с моими детьми, чего не могла раньше», — подчеркивает она. Теперь многодетная мать потребляет не более 1,5 тысячи калорий в день. Недавно к правильному питанию она подключила занятия в спортзале.

Своими успехами Куинн делится в Instagram. Многие люди восхищаются ее трансформацией, но находятся и те, кто осуждает ее худобу. «Некоторые говорят, что я слишком похудела, так как привыкли к моей прежней комплекции, — говорит она. — Из-за этого я начинаю стесняться. Под одним из снимков в Instagram комментаторы называли меня ужасными словами, вроде "отвратительная", "анорексичка", "болезненная"».

Сначала злые высказывания доводили американку до слез. Но вскоре она осознала, что гордится проделанной работой над собой, и написала в свою защиту пост в соцсети. «Теперь если человек напишет мне что-то обидное, я просто отвечу: "Мне жаль, что у вас такое мнение"», — отметила она.

Желающим похудеть она посоветовала начать с малого, например, перейти на здоровое питание. «Если вы возьметесь сразу и за диету, и за спорт, вы можете быстро выгореть и опустить руки», — пояснила она.