Пакистан отреагировал на слухи о причастности к конфликту в Карабахе

Министерство иностранных дел Пакистана опровергло сообщения СМИ, указывающие на вмешательство страны в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в официальном заявлении представителя ведомства Захида Хафиза Чоудри, опубликованном в Facebook.

Свидетельствующие о военной поддержке Азербайджана публикации Чоудри назвал спекулятивными и безосновательными.

Представитель МИД призвал Армению прекратить военные действия и добавил, что Пакистан поддерживает позицию Азербайджана: «Обстрел гражданского населения армянскими вооруженными силами — прискорбное явление, вызывающее осуждение. Ереван обязан прекратить военные действия во избежание дальнейшей эскалации [конфликта]».

Сообщения СМИ о причастности Исламабада к конфликту начали появляться после того, как в эфире телеканала Free News.AM воспроизвели запись телефонного разговора, в котором житель Азербайджана упомянул присутствие пакистанских военных на территории страны. Беседуя с неизвестным, мужчина рассказал, что иностранный военный контингент якобы базируется в районе Агдамского района, прилегающего к Нагорному Карабаху.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что 2 октября азербайджанские войска атаковали город Степанакерт. Позже стало известно, что армия Азербайджана нанесла удар по мосту, соединяющему Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Армения и Азербайджан ведут споры из-за принадлежности Нагорного Карабаха уже 30 лет. Обострение конфликта произошло 27 сентября.