В России предложили закрывать заводы за малый выпуск спирта

Российские предприятия по производству спирта, не выполняющие минимальную норму в течение квартала, должны лишаться лицензии. Такое предложение есть в законопроекте, разработанном членами Совета Федерации во главе с председателем комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым, передает ТАСС.

Обязательство выпуска сенаторы хотят закрепить на уровне 70 процентов от производственной мощности. Малый выпуск продукции, по их мнению, свидетельствует о производстве контрафактной продукции.

Материалы по теме Пиво пометят Власти пытаются легализовать отрасль с помощью маркировки Запрет без эффекта В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС

В пояснительной записке сказано, что предлагаемая мера не затронет добросовестные предприятия и значительно сократит выпуск нелегальной продукции на лицензированном оборудовании.

Первый заместитель Артамонова сенатор Сергей Рябухин указал, что в настоящее время у некоторых заводов официальный уровень загрузки не выше десяти процентов, что невозможно с технологической точки зрения. Он подчеркнул, что спиртовое производство отличает непрерывный цикл, а это значит, что либо завод не работает, либо его загрузка более 70 процентов.

В настоящее время законопроект направили для отзыва в правительство. Если его положения утвердят, то в силу они вступят с 1 января 2021 года. Его актуальность сенаторы объясняют значительным количеством этилового спирта, изымаемого в ходе контрольных мероприятий Росалкогольрегулирования.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года продажи в российских аптеках спиртосодержащих препаратов, в том числе настойки боярышника, выросли на 8 процентов.