Россия испытала реактивное «Земледелие»

В России завершены испытания системы «Земледелие», получившей в армии название «реактивное минное поле», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, с 2021 года оружие начнет поступать на вооружение бригад и полков инженерных войск. «Новинка способна за минуты создавать минные заграждения нужной конфигурации на удалении до 15 километров — она выстреливает реактивные снаряды, которые разбрасывают мины в заданном месте», — пишет издание.

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Специалисты, которых опросила газета, сообщили, что «такие машины особенно эффективны в маневренных боевых действиях при отсутствии четкой линии фронта». «В отличие от традиционных новая система позволяет укладывать минные поля с большей скоростью и конфигурацией по выбранной программе», — уверяет военный эксперт Виктор Мураховский

Издание напоминает, что конструктивно «Земледелие» основано на восьмиколесном бронированном шасси «КамАЗа», на котором смонтированы два пакета по 25 ракет, снаряженных минами. «В состав системы помимо боевой машины входит также транспортно-заряжающая и контейнеры с ракетами», — отмечает газета.

В сентябре «Звезда» опубликовала ролик, в котором на полигоне Ашулук в рамках учений «Кавказ-2020» военнослужащие Южного военного округа остановили прорыв танков условного противника «огненным валом».