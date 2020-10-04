Названа доля находящихся на карантине российских школ

В Минпросвещения назвали долю российских школ, находящихся на карантине по ОРВИ. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Басюка.

«Сегодня где-то примерно 3 процента школ от общего количества <...> находятся на карантине», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Кроме того, Басюк подчеркнул, что каникулы с 5 октября — это не вынужденная форма.

Ранее 4 октября сообщалось, что Минпросвещения России сегодня не рассматривает вопрос о массовом переводе школ на удаленку. Замминистра просвещения Денис Грибов выразил надежду, что в целом по стране ситуация с коронавирусом изменится в положительную сторону. Он добавил, что в каждом российском регионе эпидемическая ситуация разная.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди российских школьников не более 2 процентов являются носителями коронавируса. Она подчеркнула, что мониторинг ведется с 7 сентября. «Мы обследуем здоровых детей: старших школьников, студентов среднего специального образования и студентов высшего образования», — сказала Попова. Глава службы признала, что нарастание числа выявленных носителей коронавируса фиксируется, но оно незначительное.

По последним данным, число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.