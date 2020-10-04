Хлеб из бургеров оказался опасным

Сеть ресторанов быстрого питания Subway использует хлеб с избыточным количеством сахара, который не устроил Верховный суд Ирландии. Об этом пишет The Guardian.

По подсчетам суда, содержание сахара в хлебе превышает установленный предел. Таким образом, булочки попадают под категорию кондитерских. Согласно ирландскому законодательству, количество сахара в хлебе «не должно превышать 2 процента от веса муки, включенной в тесто». Однако хлеб американской сети содержит в пять раз больше сахара.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что можно потреблять не более 10 процентов сахара от дневной нормы калорий. При этом ВОЗ настоятельно рекомендует уменьшить это количество до 5 процентов, что составляет примерно 25 граммов.

Как пояснила телеканалу «360» врач-диетолог Марият Мухина, употреблять большое количество сахара вредно по многим причинам. Так, это повышает риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме того, превышение количества сахара ведет к развитию сахарного диабета и повышению веса.

Кроме того, у женщин могут возникнуть мастопатия и фоновые предраковые заболевания, эндометриозы, кисты яичников.

Ранее эксперты Роскачества предупредили об опасности употребления хлеба с плесенью, а также указали, в каких случаях она появляется, и по каким признакам это можно определить. Чаще всего поражение можно обнаружить в хлебе, который продается в нарезанном и упакованном виде, поскольку таким образом увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени.