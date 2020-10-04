В российском городе нашли труп младенца в мусорке

В Хабаровске обнаружили тело в мусорном контейнере, возбуждено уголовное дело. Об этом «КП» сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

Инцидент произошел в субботу, 3 октября. В мусорке во вдворе одного из домов по улице Тихоокеанской был обнаружен труп младенца. Сейчас устанавливаются причины гибели ребенка, ведется поиск его матери.

По версии следствия, ребенок мог родиться мертвым и от него решили избавиться, либо ребенок был умертвлен после родов.

В июле тело новорожденной девочки было найдено в одной из квартир города Томари Сахалинской области. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть трехмесячного ребенка наступила из-за врожденного порока сердца. При этом лабораторное исследование показало наличие в организме этилового спирта, который «поступил извне». Видимых телесных повреждений на трупе нет, но были следы ненадлежащего ухода. Девочка проживала с матерью и ее сожителем. Мужчина работал в местном дорожном управлении, а мать ребенка сидела дома и все время пила. Семью постоянно навещали сотрудники опеки, они и обнаружили мертвую новорожденную.