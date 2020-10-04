Россиянка изрезала детей и покончила с собой

Жительница Волгоградской области изрезала двух своих детей — восьмилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, — а затем покончила с собой. Спастись детям удалось лишь благодаря тому, что старший сын смог дозвониться до бабушки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трагедия произошла в городе Волжский. На тот момент отец семейства был в командировке в другом городе области, женщина осталась с детьми одна. «Она была последней из соседей, на кого бы я могла подумать, что она способна на подобное. Всегда улыбчивая и приветливая. Никаких психических расстройств я за ней не замечала», — рассказала одна из соседок.

В тот день семья встала рано, около пяти утра. Соседи не слышали ни шума, ни криков — только шаги и стук двери. Через два с половиной часа к ним уже нагрянули полицейские. Экстренные службы вызвала бабушка детей, до которой смог дозвониться старший сын. Сейчас дети находятся в больнице, врачи борются за их жизнь и пока не делают никаких прогнозов.

Следователям предстоит выяснить мотивы россиянки. Среди возможных причин расправы рассматривают внезапное расстройство психики, участие в религиозной секте, а также ревность.

В августе сообщалось, что 28-летняя жительница Кубани убила ребенка, который пришел к ней в гости и стал громко слушать музыку. Девушка испугалась, что мальчик разбудит ее детей и задушила его.