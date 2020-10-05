Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Власти заявили об отсутствии планов по закрытию границ России
Москвич набросился на покашлявшую без маски женщину в метро 
Появилось видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
Мировому рынку недвижимости предрекли падение на дно
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Подсчитано число погибших в Нагорном Карабахе сирийских наемников
Врач с пистолетом напал на россиянку с ребенком и попал на видео
В центре Степанакерта прогремела серия взрывов
Мужчина прислал автоинспектору фото из-под женской юбки и отправился за решетку
Раскрыты опасные для изменения настройки смартфона
Новости партнеров

Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, вчера получивший положительный результат на COVID-19. В соответствии с действующими правилами я нахожусь в самоизоляции до завтрашнего утра», — написала фон дер Ляйен. Она также отметила, что один ее тест в минувший четверг дал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза переносили из-за коронавируса. Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированное на 24-25 сентября мероприятие на начало октября из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России рассказали о желании ЕС отдалить ее от Белоруссии
Саммит Евросоюза по Белоруссии перенесли из-за коронавируса
В ЕС заявили об опасности военного вторжения в Белоруссию
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Третья мировая волна

Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?
10:49Сегодня

В Германии назвали отравление Навального инсценировкой лоббистов США

10:32Сегодня

Работу Трампа в госпитале сочли фикцией

09:43Сегодня

В Германии впервые за девять лет стало меньше беженцев

Мир00:0128 сентября

Старый бодрый Трамп

Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
08:43Сегодня

Помпео предупредил о возможных провокациях во время лечения Трампа

07:07Сегодня

Байден согласился перенести дебаты из-за болезни Трампа

06:23Сегодня

Генпрокурор США самоизолировался после четырех отрицательных тестов на COVID

Мир00:0126 сентября

Нехорошие районы

Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
04:01Сегодня

Врач раскритиковал Трампа за поездку из больницы к сторонникам

02:55Сегодня

Трамп скрыл результаты положительного теста на коронавирус

02:32Сегодня

Сын Мадуро решил испытать российскую вакцину от коронавируса

Россия
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Главное о новых зарплатах, призыве и пенсиях
«Мы решили, что будем бороться до конца»
Даша стремительно теряет зрение и речь, ее спасет дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
«Жив и ругается — значит, сделали все, что нужно»
Что российские врачи думают о конфликте Навального с омскими медиками
Собянин призвал принять меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Почему растет число случаев коронавируса и что делать москвичам
Все материалы
Мир
Байден согласился перенести дебаты из-за болезни Трампа
Третья мировая волна
Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?
Генпрокурор США самоизолировался после четырех отрицательных тестов на COVID
Врач раскритиковал Трампа за поездку из больницы к сторонникам
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Трамп скрыл результаты положительного теста на коронавирус
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Все материалы
Бывший СССР
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Все материалы
Экономика
Экономическое возрождение России забуксовало
Под надзором
Как улучшить промышленную безопасность
Трамп помог поднять цены на нефть
«Ворлдскиллс» дает ориентир российскому профобразованию
Какое место занимает движение «Ворлдскиллс Россия» в системе среднего профессионального образования
Российского православного олигарха поймали на взятке Пенсионному фонду
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о задержании сына бывшего губернатора Фургала
Милиционер осматривает автомат Султан-Саида Эдиева «Терять ему нечего: он смертник»
В 2001 году чеченский боевик захватил автобус. Пассажиров освобождали 50 бойцов спецназа «Альфа»
Гибелью животных и загрязнением воды на Камчатке займется центральный аппарат СК
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Гибель молодой россиянки в уличной драке попала на видео
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Полицейские уничтожили более тонны конопли в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Панарин проехал в поезде до Челябинска, съел доширак и получил в подарок водку
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Боксера Ковалева приговорили к тюремному сроку в США
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
Российского бойца уволили из UFC
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Бывшая ученица Тутберидзе рассказала об отношениях Медведевой и Загитовой
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач перечислил ошибки в лечении простуды
Империя должна умереть
 
В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Ведущая рассказала о травмирующих родах и последствиях автомобильной аварии
Игра для взрослых
 
Бывший муж блогерши облил ее бензином и поджег в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах
Плюс-сайз-модель поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мужчина пошел в магазин за лекарством и стал миллионером
«Я летел буквально в неизвестность»
История россиянина, который перебрался на Бали
Женщина сбросила 55 килограммов и дала три совета желающим похудеть
У Меган Маркл заметили «опасно высокий уровень веры в себя»
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Обновленный Renault Duster испытывают на полигоне «АвтоВАЗа»
Европейские спорткары с американскими «мускулами»
Ценности Старого Света: элегантный дизайн, тщательная настройка шасси… И мотор V8 из США
Subaru частично раскрыла дизайн нового BRZ
Самые зрелищные кадры российского дрифта: 5-й этап
Дриф-уикенд в Рязани принес и красивую борьбу, и аварии
В Chevrolet прокомментировали китайскую копию Corvette C1
Самый дорогой VIP-автобус
Видео: дворец на колесах из России за 30 миллионов — мечта эпохи самоизоляции!
Минивэн Honda Odyssey обновился и стал технологичнее
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Все материалы