Раскрыто состояние упавших в обморок на линейке российских школьников

Упавшие в обморок на торжественной линейке 13 учеников школы №7 города Великие Луки Псковской области чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Ее комментарий опубликован в официальной группе региона во «ВКонтакте».

«Состояние не ухудшается, напротив, динамика положительная. Все те признаки, которые детей беспокоили — головокружение, головная боль, — прошли», — сказала Емельянова. По ее словам, школьники пробудут под наблюдением медиков до тех пор, пока не будут получены результаты анализов.

Вместе с тем, по мнению чиновницы, поводов для беспокойства нет. В причинах произошедшего разбираются органы власти совместно с правоохранителями, уточнила она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова заявила, что пищевое отравление вряд ли могло стать причиной госпитализации школьников — все они якобы явились на линейку из дома, а не после уроков. «Взяты необходимые анализы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть те подозрения, которые есть у врачей», — сказала она.

О произошедшем на линейке в школе №7 стало известно ранее 5 октября. Упавших в обморок школьников госпитализировали в Великолукскую детскую больницу. Сообщалось, что плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Врачи оценивали состояние троих как тяжелое, остальных — как среднее. У них взяли анализы, причина произошедшего устанавливается.

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