Полицейских одних из первых в России вакцинируют от коронавируса

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о порядке вакцинации от коронавируса групп риска: первыми прививки сделают медикам, учителям и полицейским. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

Ранее стало известно о готовности 23 процентов россиян сделать прививку российским препаратом от COVID-19. 73 процента опрошенных заявили, что пока не готовы к этому шагу. Абсолютное большинство респондентов (93 процента) отметило, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, в производство ее запустили 15 августа. Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, а в гражданский оборот вакцина войдет в 2021 году. Уже более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.

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