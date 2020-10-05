Названа версия пропажи катавшейся на яхте с бизнесменом российской студентки

Катавшаяся с бизнесменом на яхте в Севастополе 20-летняя студентка Лилия Бирулина могла исчезнуть после шторма. Такую версию назвала мать девушки, передает «КрымPress».

По ее словам, мужчина по имени Петр рассказал, как девушка начала неожиданно тонуть. Он якобы пытался доплыть до нее, но начал уходить под воду сам. Их яхту отнесло в сторону, и он поплыл к берегу один. «Он говорит, что она утонула на его глазах», — сказала мать.

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Лилия перестала выходить на связь 29 сентября. Одна из жительниц Севастополя рассказала в Instagram, что была в бухте в тот день и уехала после обеда. «Море спокойнейшее было. Ночью только погода портиться начала», — написала она.

Бирулина приехала в Севастополь из Челябинска, она поступила в СевГУ, подрабатывала репетиторством. Ее бывшая одноклассница рассказала, что девушка бросила университет в родном городе и уехала «к какому-то мужчине». По ее словам, изначально все были уверены, что она просто поехала кататься на катере и утонула, и никто не подозревал криминал — Петр заявил, что катался с девушкой, она прыгнула в воду и не выплыла, он ее не нашел. Затем мужчина отказался от показаний и нанял адвоката; он должен был пройти полиграф, но этого не произошло. Другие знакомые рассказали, что у Бирулиной был аккаунт в приложении для знакомств, но уверены, что она не пошла бы в море с незнакомцем — они встречались «месяца полтора».

Представитель семьи Бирулиной Евгений рассказал, что им звонил неизвестный мужчина из Севастополя и предлагал встретиться, но он не может утверждать, кто именно это был. «Разговор был короткий: давайте встретимся, дата, время», — сказал Евгений.

Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным СК, версия мужчины заключается в том, что девушка пропала во время купания. Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками транспортной полиции и МЧС ищут девушку.