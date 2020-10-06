Спутника пропавшей после катания на яхте российской студентки задержали

В Севастополе задержали спутника российской студентки Лилии Бирулиной, которая пропала после катания в море. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополь.

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Мужчину задержали в качестве подозреваемого, ранее СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

По данным ведомства, 29 сентября после обеда Бирулина со спутником вышла на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Мужчина рассказал, что девушка пропала во время купания. «У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее на борту судна было совершено преступление», — говорится в сообщении. В СК добавили, что продолжаются поисковые работы.

Бирулина перестала выходить на связь 29 сентября. 5 октября мать пропавшей озвучила версию, согласно которой она исчезла после шторма. По ее словам, спутник девушки рассказал, как та начала неожиданно тонуть, и он пытался доплыть до нее, но начал уходить под воду сам. Их катер отнесло в сторону, и он поплыл к берегу один.

Одна из местных жительниц писала в Instagram, что была в тот день в бухте, и видела, что погода начала портиться только ночью. 6 октября сотрудник местного яхт-клуба рассказал телеканалу «360», что в тот день была штормовая погода. Он добавил, что спутник студентки сам управлял катером и уточнил, что в бухте не выдают их напрокат. Мужчина отметил, что капитан «вернулся с разбитой лодкой».