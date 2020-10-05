Грузия предложила обсудить Карабах на своей территории

Тбилиси готов принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом в эфире «Рустави 2» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

По ее словам, в пользу такого предложения выступает то, что Грузия придерживается нейтралитета в отношении обеих соседних стран. Также она призвала стороны к прекращению огня и рассказала, что намерена провести телефонный разговор с лидерами Азербайджана и Армении.

Ранее 5 октября глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о необходимости вывести третьи силы из Нагорного Карабаха. В частности, он упомянул об иностранных вооруженных террористах, которые находятся в зоне военных действий при содействии Турции.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.