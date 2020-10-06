Европа усложнила разбирательства по «Северному потоку-2»

Евросоюз усложнил разбирательство из-за поправок в Газовую директиву, касающихся проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проспект к облигациям «Газпрома», который оказался в распоряжении агентства.

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В Европе возразили против юрисдикции трибунала, созданного из-за арбитражного разбирательства по поводу поправок в Газовую директиву. Разбирательство инициировала компания Nord Stream 2, выступающая оператором проекта. Организация считает, что принятые поправки Евросоюза являются дискриминационными и нарушают обязательства ЕС в рамках Договора к Энергетической хартии.

Трибунал по разбирательству сформировали в феврале 2020 года, он будет располагаться в Торонто. В июле оператор газопровода подал жалобу, однако ЕС в ответ 15 сентября заявил возражения против юрисдикции трибунала.

В 2019 году Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и распространяются на «Северный поток-2». Согласно им, половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Однако в России «Газпром» является монополистом в экспорте газа, и таким образом при выполнении условий Европы труба окажется полупустой.

Правила распространяются на проекты, сданные позднее мая 2019 года. Российская сторона настаивает, что, хотя фактически «Северный поток-2» еще строится, с финансовой точки зрения он был закончен к маю прошлого года. В «Газпроме» также отмечают, что инвесторы осуществляли безвозвратные вложения в проект на условиях действующей в тот момент правовой базы. Таким образом, поправки в директиву является нарушением их прав.